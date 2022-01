Retroscena Gattuso | De Laurentiis lo fece in poche ore a sorpresa

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 30 gennaio 2022) Se tra Luciano Spalletti e il Napoli – al di là delle varie indiscrezioni e dei comunicati di ‘smentita’ – il matrimonio è destinato a durare a lungo, lo stesso non è stato per Gennaro. Il rapporto tra l’ex tecnico azzurro e il presidente Aurelio Denon è stato sicuramente dei migliori, soprattutto dopo la sconfitta nella trasferta di Verona contro l’Hellas. GennaroHead Coach of SSC Napoli during the Serie A match between Napoli and Hellas Verona at Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy on 23 May 2021. PUBLICATIONxNOTxINxUK Copyright: xGiuseppexMaffiax 28870001L’edizione odierna de Il Mattino ha svelato uncirca il mancato accordo per il rinnovo con l’allenatore calabrese, nonostante il contratto fosse pronto e soltanto da firmare. “Nel gennaio dello scorso anno in ...