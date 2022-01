(Di domenica 30 gennaio 2022) Roma, 30 gen. () - "Non c'è mai stata la chiusura di una intesa con il Pd sulla candidatura di Elisabetta Belloni". Il Pd da giorni stava avvertendo i 5 Stelle della inopportunità "politica e istituzionale" di quella soluzione con un passaggio mai avvenuto nella storia del Paese dai vertici deialla presidenza della Repubblica. E, proprio per quanto accaduto, il Pd si farà promotore di "una iniziativa legislativa che verrà sottoposta a tutte le forze politiche" per affrontare il tema delle “incompatibilità e ineleggibilità” che regolino il passaggio dai vertici deia una carica istituzionale. Lo annuncia, parlando con l', Enrico, responsabile sicurezza dem e membro del Copasir. "C'è un diritto dei cittadini di sapere come sono andate le cose e un nostro dovere ...

Advertising

borghi_claudio : La rielezione di #Mattarella è stata il capolavoro di Zampetti con una mossa decisiva: affidare a Draghi il governo… - borghi_claudio : La mia diretta di oggi per spiegare il delirio di questi giorni di #Quirinale. Mala tempora currunt. - borghi_claudio : Diretta: #Quirinale. Cosa è successo e perché è finita così. - TV7Benevento : Quirinale: Borghi, 'Pd proporrà legge, no a capi dei Servizi a cariche istituzionali'/Adnkronos (3)... - AlfonsoFofo60 : RT @baffi_francesco: Elezioni Quirinale. Conoscendo la sua integrità morale Claudio Borghi ( Lega ) avrà certamente votato Giovanni Trapat… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale Borghi

Il Sannio Quotidiano

... come Giancarlo Giorgetti, tifava neanche troppo segretamente per Mario Draghi al. Ma ... scherza o forse no Claudio) ed è proprio il ministro ad aprire un caso, quando in mattinata ...Lo ha detto stamattina ai microfoni di "Speciale" su Radio 1 il deputato e componente della segreteria nazionale del Partito Democratico Enrico. Bersani: "Epilogo positivo" Secondo ...«Non ho rimpianti e mi sento sollevato», dice il senatore Pier Ferdinando Casini a La Repubblica dopo l’esito della votazione per il Quirinale. « Non ...«Accetto per responsabilità, che prevale sulle considerazioni personali». Il Parlamento esulta ma i partiti escono sconfitti ...