Quirinale 2022, la versione Pd su ‘caso Belloni’ (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Alla fine di tutto, dopo la standing ovation del Parlamento al bis di Sergio Mattarella, i selfie in Transatlantico e il nuovo soprannome conquistato per Enrico ‘the winner’ Letta, resta un giallo in particolare sulle concitate fasi della complicatissima trattativa sul Colle. Il caso Belloni. O meglio il ruolo di Letta nella partita sul nome della dirigente generale del Dis. Matteo Salvini e Giuseppe Conte affermano che il segretario Pd fosse d’accordo. La versione dem, però, è del tutto diversa. La riferiscono all’Adnkronos diversi esponenti Pd che in quelle ore hanno seguito in prima persona la vicenda. “La cosa è andata così”, la vicenda viene riferita così come la raccontano nel Pd. versione che la comunicazione M5S, sentita dall’Adnkronos, smentisce categoricamente. Ecco il racconto che gira in casa dem. “Il nome di Belloni ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Alla fine di tutto, dopo la standing ovation del Parlamento al bis di Sergio Mattarella, i selfie in Transatlantico e il nuovo soprannome conquistato per Enrico ‘the winner’ Letta, resta un giallo in particolare sulle concitate fasi della complicatissima trattativa sul Colle. Il caso Belloni. O meglio il ruolo di Letta nella partita sul nome della dirigente generale del Dis. Matteo Salvini e Giuseppe Conte affermano che il segretario Pd fosse d’accordo. Ladem, però, è del tutto diversa. La riferiscono all’Adnkronos diversi esponenti Pd che in quelle ore hanno seguito in prima persona la vicenda. “La cosa è andata così”, la vicenda viene riferita così come la raccontano nel Pd.che la comunicazione M5S, sentita dall’Adnkronos, smentisce categoricamente. Ecco il racconto che gira in casa dem. “Il nome di Belloni ...

Advertising

fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - ilfoglio_it : ?? Il ministro #Giorgetti verso le dimissioni: “Per alcuni questa giornata porta al #Quirinale, per me porta a casa”… - fattoquotidiano : IL SABATO DELLE SALME Se ci fosse il bicchiere, potremmo dire che è mezzo pieno, perché ci siamo risparmiati tutti… - JSfromWichita : Colle, Conte: ‘Di Maio parla di fallimento? Era in cabina di regia, pure lui chiarirà operato e agenda agli iscritt… - ninoBertolino : RT @Adnkronos: #Quirinale2022, la versione Pd su 'caso Belloni'. -