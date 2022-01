Nuovo codice della strada: stretta per le targhe straniere (Di domenica 30 gennaio 2022) Dal 1° febbraio ci sarà una importante novità per quanto riguarda le moto e le auto con targa straniera. Le nuove regole A partire dal 1° febbraio sarà introdotto nel codice della strada l’articolo 93 bis che regolamenta l’uso delle targhe straniere di auto, moto e rimorchi in Italia. Questo cambiamento avviene per adeguarsi alle L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di domenica 30 gennaio 2022) Dal 1° febbraio ci sarà una importante novità per quanto riguarda le moto e le auto con targa straniera. Le nuove regole A partire dal 1° febbraio sarà introdotto nell’articolo 93 bis che regolamenta l’uso delledi auto, moto e rimorchi in Italia. Questo cambiamento avviene per adeguarsi alle L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

codice_edizioni : Oggi vi riproponiamo, sempre in promo, di nuovo Tom Standage, Una Storia del Mondo in Sei Bicchieri a € 3,99. Su… - El_Caligo : @ItaliaNewsYT @paolo_gibilisco La democrazia non è tecnica? Ogni giorno uno impara qualcosa di nuovo. Senza quei 't… - Mikepub1 : RT @Musso___: <“Cambio di passo? … di fronte ad un anno così è necessario quantomeno un nuovo codice comportamento tra gli alleati di maggi… - j_essica7 : @Sweet_Danger_ A me è arrivato 24ore dopo! Ma se non ti arriva vai qua - Hero9004 : @Marik06491764 @PLDC09710726 Entra in vigore il 31 gennaio. Sono tutti dentro il Nuovo Ord ine Mond iale che ha tan… -