Mattarella una bussola per un Palazzo spaesato: perché Francesco è felice del bis (Di domenica 30 gennaio 2022) E' "speranza" il vocabolo chiave del messaggio inviato da Francesco al presidente Mattarella subito dopo la sua rielezione: "In questi tempi caratterizzati dalla pandemia, in cui si sono diffusi molti ... Leggi su globalist (Di domenica 30 gennaio 2022) E' "speranza" il vocabolo chiave del messaggio inviato daal presidentesubito dopo la sua rielezione: "In questi tempi caratterizzati dalla pandemia, in cui si sono diffusi molti ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: 'La rielezione di Sergio #Mattarella alla Presidenza della Repubblica è una splendida notizia pe… - CottarelliCPI : Con grande senso di responsabilità, in una difficile situazione politica, il Presidente Mattarella si è reso dispon… - borghi_claudio : Mattarella. Un signore che ha detto che non è possibile nominare Ministro chi, letterale: 'sia visto come sostenito… - Poghos2003 : RT @CecchiniEugenio: La recente rielezione di Mattarella ha suggellato lo “stato di eccezione” teorizzato da Carl Schmitt in cui la democra… - _fyoxx : RT @blueislazy: Ma secondo voi la rabbia repressa di Mattarella dove va? Ce l’ha un hobby quest’uomo? Gioca a freccette molto aggressivamen… -