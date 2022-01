Mattarella rieletto | a Roma compare il murales ' Trasloco bis'

Advertising

chetempochefa : Sergio #Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica Italiana ???? - you_trend : ?? #BREAKING Sergio #Mattarella è rieletto Presidente della Repubblica all'ottava votazione #Quirinale2022 - Agenzia_Ansa : FLASH | Sergio Mattarella è stato rieletto presidente della Repubblica #ANSA - Gina76280162 : RT @AlbertoLetizia2: Usare l'argomento dello 'stipendio salvo' per criticare i parlamentari che hanno rieletto il #Presidente #Mattarella n… - FurioGarbagnati : RT @federico_varese: Tutti plaudono la rielezione di Mattarella ????, ma non sembrano rendersi conto che essa ha dei costi di lungo periodo…… -

Il camion dei traslochi e Sergio Mattarella che lo insegue chiedendo di tornare indietro. È questo il nuovo murales dell'arista Laika comparso la notte scorsa a Roma, in via della Cordonata, a pochi passi dal Quirinale. Nell'opera, ...Sergio Mattarella, il rieletto presidente della Repubblica dopo una crisi parlamentare con pochi precedenti, insegue correndo il camion dei traslochi al grido di "Fermi! Tornate qui!". Il nuovo murale ...La seconda elezione di Napolitano avvenuta nel 2013, fu vista come una forzatura costituzionale a cui si diede seguito per garantire stabilità al Paese in un periodo molto turbolento per la politica.