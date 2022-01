Mattarella-bis | il senso del dovere e il fallimento dei leader

(Di domenica 30 gennaio 2022) «Accetto per responsabilità, che prevale sulle considerazioni personali». Il Parlamento esulta ma i partiti escono sconfitti

StefanoGuerrera : il fallimento totale della politica italiana con Mattarella favorito dopo che ha dichiarato di non volere il bis è… - SimoneAlliva : #Mattarella bis cioè la sconfitta della politica, la sconfitta di un paese. E i partiti che si nascondo dietro 'lo… - repubblica : Sergio #Mattarella è di nuovo Presidente della Repubblica. Lo ha deciso il Parlamento con l'ottava votazione, stab… - lella_c : RT @BelpietroTweet: Macché trasloco: Sergio Mattarella era da sempre in pista. Destra a pezzi e Pd-M5s spaccati portano al bis. Sconfitto M… - Paolo618261612 : RT @LaVeritaWeb: Il bis di Sergio Mattarella conferma e rafforza il blocco tecno-politico che impedisce al Paese di tornare a vivere. L'esu…

Le tensioni interne al M5S leggi anche Quirinale, a Roma compare il murales TraslocoConte non ... "Recuperare senso dello Stato" Diversi esponenti del M5S vedono nella rielezione diun ...... da De Nicola achi è stato il migliore: le pagelle 'Votiamo tutti Belloni', la chat interna che inchioda il Pd Salvini e Conte si autodistruggono, con ildecollo della ...La leader di Fratelli d’Italia è durissima: "Hanno barattato sette anni di presidente della Repubblica con sette mesi di legislatura” ...Categorie economiche cremonesi in generale soddisfatte per la rielezione di Sergio Mattarella a Capo dello Stato. “E’ una di quelle persone che rappresentano l’Italia che vince”, commenta Stefano ...