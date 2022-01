LIVE Ciclocross, Mondiali 2022 in DIRETTA: Tom Pidcock è campione del mondo! Battuti Van der Haar e Iserbyt (Di lunedì 31 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA GARA 22:39 La nostra DIRETTA LIVE finisce qui, e con essa anche l’appuntamento iridato per questo 2022. Grazie per essere stati con noi in questi tre giorni meravigliosi che ci hanno regalato tante emozioni. Continuate a seguire OA Sport per approfondimenti e analisi su questo e tanti altri eventi sportivi! 22:38 Chiude al quarto posto Michael Vanthourenhout, seguito da un sorprendente Clement Venturini e da uno spento Toon Aerts. 22:37 Deluso all’arrivo Eli Iserbyt, che puntava forte alla vittoria. Il terzo posto è un risultato che non può soddisfarlo. 22:35 Giorno da consegnare agli annali della storia delle due ruote. Pidcock è il primo britannico a vincere il titolo iridato elite (dopo aver già vinto il ... Leggi su oasport (Di lunedì 31 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA GARA 22:39 La nostrafinisce qui, e con essa anche l’appuntamento iridato per questo. Grazie per essere stati con noi in questi tre giorni meravigliosi che ci hanno regalato tante emozioni. Continuate a seguire OA Sport per approfondimenti e analisi su questo e tanti altri eventi sportivi! 22:38 Chiude al quarto posto Michael Vanthourenhout, seguito da un sorprendente Clement Venturini e da uno spento Toon Aerts. 22:37 Deluso all’arrivo Eli, che puntava forte alla vittoria. Il terzo posto è un risultato che non può soddisfarlo. 22:35 Giorno da consegnare agli annali della storia delle due ruote.è il primo britannico a vincere il titolo iridato elite (dopo aver già vinto il ...

