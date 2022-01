Inter, in estate possibile addio di Vidal: le ultime (Di domenica 30 gennaio 2022) possibile addio di Arturo Vidal all’Inter Mentre mancano ancora poco più di 24h alla chiusura del calciomercato invernale, in casa Inter si ragiona anche in chiave estivo. In tal senso le novità potrebbero arrivare da Arturo Vidal che potrebbe lasciare Milano. “Ci sarà poi da valutare il futuro di Sensi, che a giugno rientrerà dal prestito a Genova con un contratto valido fino al 2024, ma anche quello di Vidal (con cui sarà possibile risolvere il contratto versando una penale di 4 milioni): in caso di addio del cileno, Marotta e Ausilio si fionderebbero su un profilo medio-alto su cui al momento si lavora sotto traccia”. (fonte: gazzetta.it) L'articolo proviene da Intermagazine. Leggi su intermagazine (Di domenica 30 gennaio 2022)di Arturoall’Mentre mancano ancora poco più di 24h alla chiusura del calciomercato invernale, in casasi ragiona anche in chiave estivo. In tal senso le novità potrebbero arrivare da Arturoche potrebbe lasciare Milano. “Ci sarà poi da valutare il futuro di Sensi, che a giugno rientrerà dal prestito a Genova con un contratto valido fino al 2024, ma anche quello di(con cui saràrisolvere il contratto versando una penale di 4 milioni): in caso didel cileno, Marotta e Ausilio si fionderebbero su un profilo medio-alto su cui al momento si lavora sotto traccia”. (fonte: gazzetta.it) L'articolo proviene damagazine.

