Incredibile delirio Covid: report incinta respinta dalla Nuova Zelanda e accolta dai talebani (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Covid tutto inghiotte, anche la libertà, anche i diritti più elementare. Al punto che, qualche volta, diventa difficile distinguere una democrazia liberale dal regime dei talebani. Da questo punto di vista, la storia di Charlotte Bellis, giornalista neozelandese in forze ad Al Jazeera, ha dell’Incredibile. La donna, che si trovava al quartier generale dell’emittente in Qatar, ha scoperto di essere incinta. Tuttavia, nel Paese, essere in dolce attesa senza essersi prima sposate è considerato addirittura un reato. La reporter e il suo compagno, quindi, avrebbero dovuto fare la cosa più ovvia: rientrare nella loro nazione d’origine. Manco per idea: le norme antivirus, con lo strascico di restrizioni ai movimenti dei viaggiatori, lo impedivano. La coppia ha allora fatto un altro tentativo in Belgio, ma ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 30 gennaio 2022) Iltutto inghiotte, anche la libertà, anche i diritti più elementare. Al punto che, qualche volta, diventa difficile distinguere una democrazia liberale dal regime dei. Da questo punto di vista, la storia di Charlotte Bellis, giornalista neozelandese in forze ad Al Jazeera, ha dell’. La donna, che si trovava al quartier generale dell’emittente in Qatar, ha scoperto di essere. Tuttavia, nel Paese, essere in dolce attesa senza essersi prima sposate è considerato addirittura un reato. Laer e il suo compagno, quindi, avrebbero dovuto fare la cosa più ovvia: rientrare nella loro nazione d’origine. Manco per idea: le norme antivirus, con lo strascico di restrizioni ai movimenti dei viaggiatori, lo impedivano. La coppia ha allora fatto un altro tentativo in Belgio, ma ...

Advertising

pietro_gentile : @antonellaviol17 Grazie Dottoressa, per tutto quello che sta facendo: prima o poi finirà questo incredibile delirio… - SilviodelBino : @mandzvkjc Stasera delirio incredibile, mi sto pisciando addosso ???? - 825a9979c63b4af : @Stefano3145 @Clutcher @Aomine_4 @elidacomasio Ma sei fuori?! È incredibile. Citazioni stereotipiche provax E tu:… - skoda_sergio : @IXgennaio1900 certo ANCORA LA'. Quel giorno chi se lo scorsa. Adrenalinico, incredibile, incerto, teso, stimolant… - Miniver841 : RT @spe1977: @PiazzapulitaLA7 In assenza di una legge che obbliga a vaccinarsi non esiste nessuna colpa. È incredibile sentire una idiozia… -