Golf | PGA Tour | Luke List vince a sorpresa il Farmers Insurance Open Battuto Zalatoris al playoff Chiude male Francesco Molinari

Non sorride a Francesco Molinari il 'moving day' del Farmers Insurance Open , torneo delTour di scena a San Diego. L'azzurro, 23°, è infatti scivolato alla 47posizione con il punteggio di 211 (66 72 73, - 5) . Il golfista torinese in realtà non era partito male, ma poi ha commesso un ...TERZO GIRO: I bunker hanno zavorrato lo score di Francesco Molinari nel terzo giro del Farmers Insurance Open. Dopo un ottimo inizio e qualche incertezza nella seconda giornata, che non ne aveva ...Luke List earned his first PGA Tour victory with a birdie on the first playoff hole at Torrey Pines on Saturday, holding off Will Zalatoris well after sunset to win the Farmers Insurance Open. List ...List will receive $1.512 million for winning the PGA tournament playoff after final ends in a tie after 72 holes.