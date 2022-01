Covid oggi Veneto, 11.233 contagi e 13 morti: bollettino 30 gennaio (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 11.233 i nuovi contagi da coronavirus oggi 30 gennaio in Veneto, secondo i dati dell’ultimo bollettino Covid-19. Si registrano altri 13 morti, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente nel bollettino diffuso oggi dalla regione. Da inizio pandemia i positivi sono nella regione sono stati 1.146.230, mentre i decessi sono 13.146. Gli attualmente positivi risultano essere 250.755. Sono in totale 1.759 le persone ricoverate nelle aree non critiche degli ospedali (-95 rispetto a ieri), mentre nelle terapie intensive si trovano 185 pazienti (-4 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di domenica 30 gennaio 2022) (Adnkronos) – Sono 11.233 i nuovida coronavirus30in, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 13, considerando la differenza tra il totale indicato ieri dal ministero della Salute e quello presente neldiffusodalla regione. Da inizio pandemia i positivi sono nella regione sono stati 1.146.230, mentre i decessi sono 13.146. Gli attualmente positivi risultano essere 250.755. Sono in totale 1.759 le persone ricoverate nelle aree non critiche degli ospedali (-95 rispetto a ieri), mentre nelle terapie intensive si trovano 185 pazienti (-4 rispetto a ieri). L'articolo proviene da Italia Sera.

