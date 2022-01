Corsa a due per la difesa della Salernitana, ma c’è il sorpasso! (Di domenica 30 gennaio 2022) Le ultime notizie riguardanti la Salernitana del nuovo direttore sportivo Walter Sabatini parlando di un possibile sorpasso in difesa: Armando Izzo, infatti, potrebbe rappresentare il prossimo colpo targato Sabatini. Izzo Torino SalernitanaL’intesa con il Torino è totale, ora bisognerà sedersi al tavolo per trattare con il calciatore. Qualora si arrivasse alla fumata bianca sarebbe, dunque, da registrare il sorpasso su Radu Dragusin che potrebbe decidere di rimanere in prestito alla Sampdoria dalla Juventus fino al termine della stagione. Matteo Brignone Leggi su rompipallone (Di domenica 30 gennaio 2022) Le ultime notizie riguardanti ladel nuovo direttore sportivo Walter Sabatini parlando di un possibile sorpasso in: Armando Izzo, infatti, potrebbe rappresentare il prossimo colpo targato Sabatini. Izzo TorinoL’intesa con il Torino è totale, ora bisognerà sedersi al tavolo per trattare con il calciatore. Qualora si arrivasse alla fumata bianca sarebbe, dunque, da registrare il sorpasso su Radu Dragusin che potrebbe decidere di rimanere in prestito alla Sampdoria dalla Juventus fino al terminestagione. Matteo Brignone

