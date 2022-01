C’è Posta Per Te, Maria De Filippi mai vista così con un ospite, in studio nessuno parla più (Di domenica 30 gennaio 2022) Una nuova e particolare puntata di C’è Posta per Te è andata in onda nella serata di sabato 29 gennaio 2022 e tra le storie che hanno fatto più discutere vi troviamo quella che ha visto protagonisti un uomo di nome Tommaso chiamato insieme alla compagna Michela dalle due figlie nate dal primo matrimonio ovvero due ragazze di nome Raffaella e Sara. Le parole espresse dall’uomo non sono però assolutamente piaciute alla De Filippi che ad un certo punto sarebbe sbottata contro di lui ricevendo un grosso applauso dal pubblico. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza. Polemica a C’è Posta per Te per la storia di Tommaso e le figlie Raffaella e Sara Settimana dopo settimana sempre nuove storie appassionano i telespettatori che da anni con costanza e affetto seguono C’è Posta Per Te. Alcune di ... Leggi su baritalianews (Di domenica 30 gennaio 2022) Una nuova e particolare puntata di C’èper Te è andata in onda nella serata di sabato 29 gennaio 2022 e tra le storie che hanno fatto più discutere vi troviamo quella che ha visto protagonisti un uomo di nome Tommaso chiamato insieme alla compagna Michela dalle due figlie nate dal primo matrimonio ovvero due ragazze di nome Raffaella e Sara. Le parole espresse dall’uomo non sono però assolutamente piaciute alla Deche ad un certo punto sarebbe sbottata contro di lui ricevendo un grosso applauso dal pubblico. Ma esattamente, cos’è successo? Facciamo un po’ di chiarezza. Polemica a C’èper Te per la storia di Tommaso e le figlie Raffaella e Sara Settimana dopo settimana sempre nuove storie appassionano i telespettatori che da anni con costanza e affetto seguono C’èPer Te. Alcune di ...

