Camilla muore tornando a casa. E qualcuno ne approfitta per portarle via il cellulare (Di domenica 30 gennaio 2022) Un’altra giovanissima non rivedrà mai più la sua famiglia. Camilla stava tornando a casa dopo una serata come tante. Era una promessa della Giurisprudenza. Pochi giorni fa cinque giovanissimi hanno perso la vita nel bresciano: lo scontro frontale con un autobus non ha lasciato loro scampo. I cinque ragazzi – tutti tra i 17 e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 30 gennaio 2022) Un’altra giovanissima non rivedrà mai più la sua famiglia.stavadopo una serata come tante. Era una promessa della Giurisprudenza. Pochi giorni fa cinque giovanissimi hanno perso la vita nel bresciano: lo scontro frontale con un autobus non ha lasciato loro scampo. I cinque ragazzi – tutti tra i 17 e L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

CarmelaLacalam1 : @dottorbarbieri Fanno solo vedere chi muore per covid e se non ti vaccini , finisci in terrapia intensiva ,ti fanno… - infoitinterno : Foggia, Camilla muore a 25 anni in un incidente stradale: 'Era una promessa del Foro, lascia un vuoto incolmabile' - infoitinterno : Tragico incidente a Foggia, muore la giovane Camilla - infoitinterno : Schianto fatale in strada, Camilla muore a 25 anni: “Una promessa del Foro, vuoto incolmabile” - infoitinterno : Incidente a Foggia: muore Camilla di Pumpo, avvocatessa di 25 anni -