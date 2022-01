Cambia sesso per prendere la pensione: scoppia la bufera (Di domenica 30 gennaio 2022) Un 60enne del cantone di Lucerna è diventato donna per percepire un anno prima la pensione di vecchiaia. A consentire lo stratagemma è la stessa legislazione svizzera che ha reso il cambio di sesso una procedura burocratica Leggi su ilgiornale (Di domenica 30 gennaio 2022) Un 60enne del cantone di Lucerna è diventato donna per percepire un anno prima ladi vecchiaia. A consentire lo stratagemma è la stessa legislazione svizzera che ha reso il cambio diuna procedura burocratica

