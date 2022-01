Bologna, fatta per l’arrivo di Kasius (Di domenica 30 gennaio 2022) Il Bologna ha trovato il suo esterno: chiuso l’accordo con il Volendam per l’arrivo in Emilia di Kasius Il Bologna definisce l’accordo con il Volendam per il difensore Kasius. L’esterno libererà sul mercato Dijks con ogni probabilità. Come riportato da Gianluca Di Marzio, le cifre sarebbero di 2,5 milioni di euro per il trasferimento. Il classe 2002 nelle prossime ore potrebbe arrivare a Bologna. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 30 gennaio 2022) Ilha trovato il suo esterno: chiuso l’accordo con il Volendam perin Emilia diIldefinisce l’accordo con il Volendam per il difensore. L’esterno libererà sul mercato Dijks con ogni probabilità. Come riportato da Gianluca Di Marzio, le cifre sarebbero di 2,5 milioni di euro per il trasferimento. Il classe 2002 nelle prossime ore potrebbe arrivare a. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

SkySport : Bologna, è fatta per Denso Kasius a titolo definitivo #SkySport #SkyCalciomercato #Bologna #Kasius - GSqueri : #GianniMorandi da #Monghidoro #Bologna di corsa verso #Sanremo2022. Non ce l'ha ancora fatta a diventare… - tomasvideomaker : Diretta fatta qualche ora fa su Instagram sul treno tra Modena e Bologna - infoitsport : Calciomercato Bologna, fatta per Kasius e Rojas: visite mediche in corso - CalcioPillole : Il #Bologna batte due importanti colpi sul mercato: visite mediche in corso per #Kasius e #Rojas. -

Ultime Notizie dalla rete : Bologna fatta Bologna, è fatta per Denso Kasius a titolo definitivo. Le news di calciomercato Chi è Denso Kasius, il nuovo acquisto del Bologna Denso Kasius è nato il 6 ottobre 2002 a Delft, Olanda. Dopo aver giocato i primi anni per il club della sua città, nel 2013 passa nel settore ...

Morti fratellini nel Reggiano, incendio da un termosifone BOLOGNA, 30 GEN Sarebbe da ricercare nel malfunzionamento di un termosifone a gas, l'incendio ... Secondo la ricostruzione fatta da carabinieri e vigili del fuoco, il guasto all'impianto ha saturato una ...

Bologna, è fatta per Denso Kasius a titolo definitivo. Le news di calciomercato Sky Sport Ristoranti stellati Bologna e provincia 2022: elenco, prezzi, cosa sapere I 4 ristoranti stellati di Bologna e provincia, i premiati dalla Guida Michelin nel 2022: elenco, prezzi dei menu degustazione, chef e informazioni utili.

Bologna, fatta per l'arrivo di Kasius Il difensore arriva dopo le difficoltà dei rossoblù per acquistare Calvin Ramsay dell'Aberdeen Dopo la non riuscita trattativa con l'Aberdeen per Ramsay, il Bologna ha chiuso per Denso Kasius, difenso ...

Chi è Denso Kasius, il nuovo acquisto delDenso Kasius è nato il 6 ottobre 2002 a Delft, Olanda. Dopo aver giocato i primi anni per il club della sua città, nel 2013 passa nel settore ..., 30 GEN Sarebbe da ricercare nel malfunzionamento di un termosifone a gas, l'incendio ... Secondo la ricostruzioneda carabinieri e vigili del fuoco, il guasto all'impianto ha saturato una ...I 4 ristoranti stellati di Bologna e provincia, i premiati dalla Guida Michelin nel 2022: elenco, prezzi dei menu degustazione, chef e informazioni utili.Il difensore arriva dopo le difficoltà dei rossoblù per acquistare Calvin Ramsay dell'Aberdeen Dopo la non riuscita trattativa con l'Aberdeen per Ramsay, il Bologna ha chiuso per Denso Kasius, difenso ...