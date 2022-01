Avellino | Di Somma | “Addio di Sonny D’Angelo? Conosco Nino D’Angelo e nessun altro”

(Di domenica 30 gennaio 2022) Il DS dell'Diesulta dopo la vittoria contro il Potenza in Serie C ma non le manda a dire all'exD'Angelo, ora alla Reggiana

... la proprietà e il direttore sportivo Disi sono rialzati per uscire dall'angolo mettendo sul ... Si è così innescato lo stesso meccanismo che ha posto l'di fronte a un bivio per lo ...Si muove anche l', che prova a trovare un sostituto dopo la partenza di Sonny D'Angelo. Il direttore sportivo Di, come riporta Il Mattino, spera in un colpo di mercato finale dalla ...Un punto sul mercato dell'Avellino per il direttore sportivo Salvatore Di Somma ai microfoni di PrimaTivvù con una battuta alla Mourinho riguardo l'addio di Santo D'Angelo ...Il DS dell'Avellino Di Somma esulta dopo la vittoria contro il Potenza in Serie C ma non le manda a dire all'ex Sonny D'Angelo, ora alla Reggiana ...