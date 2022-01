Una brochure “contro” le truffe agli anziani: l’iniziativa dei Carabinieri di Formia (Di sabato 29 gennaio 2022) Formia – Il Comando Compagnia Carabinieri di Formia ha realizzato una brochure inerente al fenomeno delle truffe in danno degli anziani. La stessa, autorizzata dal Comando Generale, ha la finalità di sensibilizzare le vittime di questa tipologia di reato affinché riescano a riconoscere per tempo quelle situazioni che poi si potrebbero trasformare in truffe consumate. l’iniziativa è partita su input dal Comando della Compagnia di Formia, a seguito degli episodi di truffa che, negli ultimi tempi, stanno interessando soprattutto il territorio del sud pontino; in ordine temporale, l’ultima truffa nei giorni scorsi a Formia ai danni di un’anziana signora la quale è stata indotta a consegnare alcune migliaia di euro e monili ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 29 gennaio 2022)– Il Comando Compagniadiha realizzato unainerente al fenomeno dellein danno degli. La stessa, autorizzata dal Comando Generale, ha la finalità di sensibilizzare le vittime di questa tipologia di reato affinché riescano a riconoscere per tempo quelle situazioni che poi si potrebbero trasformare inconsumate.è partita su input dal Comando della Compagnia di, a seguito degli episodi di truffa che, negli ultimi tempi, stanno interessando soprattutto il territorio del sud pontino; in ordine temporale, l’ultima truffa nei giorni scorsi aai danni di un’anziana signora la quale è stata indotta a consegnare alcune migliaia di euro e monili ...

