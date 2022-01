Traffico Roma del 29-01-2022 ore 17:30 (Di sabato 29 gennaio 2022) Luceverde Roma Buon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti per Traffico intenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra la via Appia è l’uscita per la diramazione Roma Sud se dato anche un incidente in pieno svolgimento la manifestazione con corteo partita da Piazza Vittorio Emanuele II per raggiungere Piazza della Madonna di Loreto chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti termine evento previsto per le 19 manifestazione fino alle 18 in Piazzale Ugo La Malfa prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico ripresa da poco circolazione sulla linea ferroviaria Roma Viterbo precedentemente interrotta nella tratta a Sant’Oreste Catalano per un guasto a un treno per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sito Roma punto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è ... Leggi su romadailynews (Di sabato 29 gennaio 2022) LuceverdeBuon pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto rallentamenti perintenso sulla carreggiata esterna del raccordo tra la via Appia è l’uscita per la diramazioneSud se dato anche un incidente in pieno svolgimento la manifestazione con corteo partita da Piazza Vittorio Emanuele II per raggiungere Piazza della Madonna di Loreto chiusure e deviazioni al passaggio dei partecipanti termine evento previsto per le 19 manifestazione fino alle 18 in Piazzale Ugo La Malfa prima di concludere uno sguardo al trasporto pubblico ripresa da poco circolazione sulla linea ferroviariaViterbo precedentemente interrotta nella tratta a Sant’Oreste Catalano per un guasto a un treno per dettagli su queste altre notizie potete consultare il sitopunto luceverde.it bene da Patrizia Ferrara è ...

