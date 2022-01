Rugby Seven: Siviglia, nel femminile in semifinale Irlanda, Inghilterra, Australia e USA (Di sabato 29 gennaio 2022) Si è conclusa oggi la fase a gironi della tappa di Siviglia delle Sevens Series e sono andati in scena i quarti di finale. Quarta tappa del tour mondiale, dopo che l’Australia ha dominato le prime due tappe in campo femminile. E la seconda giornata conferma anche in Spagna quanto visto sino a oggi. Tre i gironi nel torneo femminile e nella pool A l’Inghilterra batte nettamente il Portogallo per garantirsi un posto ai quarti, mentre gli USA già qualificati battono 14-7 il Canada, con le canadesi che comunque staccano un biglietto per i quarti tra le migliori terze dei gironi. Nella pool B, Irlanda e Russia erano già certe di un posto ai quarti e le irlandesi chiudono il girone al primo posto battendo le russe per 21-14. A nulla serve il successo 17-15 del Brasile sulla ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Si è conclusa oggi la fase a gironi della tappa didelles Series e sono andati in scena i quarti di finale. Quarta tappa del tour mondiale, dopo che l’ha dominato le prime due tappe in campo. E la seconda giornata conferma anche in Spagna quanto visto sino a oggi. Tre i gironi nel torneoe nella pool A l’batte nettamente il Portogallo per garantirsi un posto ai quarti, mentre gli USA già qualificati battono 14-7 il Canada, con le canadesi che comunque staccano un biglietto per i quarti tra le migliori terze dei gironi. Nella pool B,e Russia erano già certe di un posto ai quarti e le irlandesi chiudono il girone al primo posto battendo le russe per 21-14. A nulla serve il successo 17-15 del Brasile sulla ...

Rugby Seven: a Siviglia vincono tutte le migliori all’esordio OA Sport Rugby Seven: Siviglia, nel femminile in semifinale Irlanda, Inghilterra, Australia e USA Si è conclusa oggi la fase a gironi della tappa di Siviglia delle Sevens Series e sono andati in scena i quarti di finale. Quarta tappa del tour mondiale, dopo che l’Australia ha dominato le prime due ...

