**Quirinale: no rieleggibilità, stop Moro-Togliatti, casi 2013 e 2022 riaprono questione** (5) (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) - L'equilibrio tra possibile rielezione e semestre bianco nacque in un contesto certamente diverso rispetto a quello maturato nell'ultimo decennio, visto che la possibilità di rielezione sembra ormai diventata una rete di salvataggio quando per l'incapacità dei partiti e gli interessi dei singoli parlamentari si crea uno stallo nell'elezione del nuovo Capo dello Stato, che alla fine appare superabile solo confermando il Presidente uscente. Di qui l'attualità del tema della non rieleggibilità, immediata o meno, sollevato da Segni e Leone e indirettamente riproposto da Mattarella, affrontato anche nei vari tentativi di riforma costituzionale succedutisi nei decenni passati. In particolare fu la prima commissione Bicamerale per le riforme istituzionali, quella presieduta da Aldo Bozzi durante la nona legislatura, a proporre la non ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) - L'equilibrio tra possibile rielezione e semestre bianco nacque in un contesto certamente diverso rispetto a quello maturato nell'ultimo decennio, visto che la possibilità di rielezione sembra ormai diventata una rete di salvataggio quando per l'incapacità dei partiti e gli interessi dei singoli parlamentari si crea uno stallo nell'elezione del nuovo Capo dello Stato, che alla fine appare superabile solo confermando il Presidente uscente. Di qui l'attualità del tema della non, immediata o meno, sollevato da Segni e Leone e indirettamente riproposto da Mattarella, affrontato anche nei vari tentativi di riforma costituzionale succedutisi nei decenni passati. In particolare fu la prima commissione Bicamerale per le riforme istituzionali, quella presieduta da Aldo Bozzi durante la nona legislatura, a proporre la non ...

Ultime Notizie dalla rete : **Quirinale rieleggibilità Il colloquio con Draghi , la telefonata col Cav: le mosse per il Mattarella bis ...è speso personalmente per convincere il presidente della Repubblica uscente a restare al Quirinale ... ribadire il suo no alla rieleggibilità oppure accettare questo sacrificio per il bene dell'Italia. ...

Sergio Mattarella, è Draghi a chiedergli di restare per 'il bene e la stabilità del Paese' ... gli avrebbe detto nel colloquio di venti minuti al termine della cerimonia al Quirinale di ... ribadire il no alla rieleggibilità oppure accettare quello che sarebbe un sacrificio altissimo appunto per ...

