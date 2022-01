Quirinale: Letta, 'centrodestra esce diviso in tronconi' (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Il centrodestra esce diviso in tronconi". Così Enrico Letta in conferenza stampa. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Ilin". Così Enricoin conferenza stampa.

Advertising

lorepregliasco : Nella evidente sconfitta di tutto il sistema politico, un epilogo positivo per Letta, con luci e ombre per Meloni,… - StefanoFeltri : Abbiamo tolto il paywall: date una letta, cari grandi elettori, prima di votare: - VittorioSgarbi : #quirinale Letta non ha un'idea. Non è niente e non ha fatto mai nulla. Lui ha un partito disperso che non esiste. @stampasgarbi - serenel14278447 : Elezione del Presidente della Repubblica, la diretta del voto per il Quirinale. Intesa sul Mattarella bis. Il capo… - ___A_L_E___ : RT @mirkotursi: Spero vi godiate questo momento, in cui esprimete tutta la vostra gioia per essere riusciti a rieleggere #Mattarella al #Qu… -