Quirinale, anche i Presidenti Regioni da Mattarella per il bis (Di sabato 29 gennaio 2022) Subito dopo i gruppi parlamentari anche i Presidenti delle Regioni incontreranno al Quirinale il presidente della Repubblica Sergio Mattarella per chiedergli di accettare oggi un secondo mandato, ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 29 gennaio 2022) Subito dopo i gruppi parlamentaridelleincontreranno alil presidente della Repubblica Sergioper chiedergli di accettare oggi un secondo mandato, ...

Advertising

Giorgiolaporta : Per la #PresidenzaDellaRepubblica, non va bene nessuno che non sia gradito a quel #PD che esprime il 15% dei… - Tommasolabate : Sul voto a #Casellati il centrodestra sta predisponendo il controllo delle schede (di cognomi e nomi ce ne sono in… - PietroGrasso : Insieme alla richiesta di restare per un altro settennato, auspico che il Parlamento faccia giungere al presidente… - mariazang_ : RT @PietroGrasso: Insieme alla richiesta di restare per un altro settennato, auspico che il Parlamento faccia giungere al presidente Mattar… - msn_italia : Quirinale, raggiunta l'intesa nella maggioranza per il Mattarella bis | Meloni: 'Sarei stupita se accettasse' | Fum… -