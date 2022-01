Quirinale 2022, Salvini: “Ho esagerato in lealtà” (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Noi abbiamo dimostrato grande compattezza a tutti i livelli”. Matteo Salvini, leader della Lega, si esprime così incontrando i deputati del Carroccio in vista della votazione che sancirà la rielezione di Sergio Mattarella e la permanenza del presidente della Repubblica al Quirinale. “Abbiamo fatto tutto il possibile, forse ho esagerato in lealtà e generosità”, dice Salvini, sottolineando il grande affetto “per Umberto Bossi e Silvio Berlusconi”. “Andiamo a testa alta, abbiamo scelto noi per il bene del Paese. Ci sono stati troppi veti, la situazione andava sbloccata e ci siamo presi una grossa responsabilità. Vinceremo le eelzioni politiche e governeremo questo Paese”, dice Salvini durante l’assemblea con i grandi elettori della Lega, incassando l’ovazione dei senatori ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 29 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Noi abbiamo dimostrato grande compattezza a tutti i livelli”. Matteo, leader della Lega, si esprime così incontrando i deputati del Carroccio in vista della votazione che sancirà la rielezione di Sergio Mattarella e la permanenza del presidente della Repubblica al. “Abbiamo fatto tutto il possibile, forse hoine generosità”, dice, sottolineando il grande affetto “per Umberto Bossi e Silvio Berlusconi”. “Andiamo a testa alta, abbiamo scelto noi per il bene del Paese. Ci sono stati troppi veti, la situazione andava sbloccata e ci siamo presi una grossa responsabilità. Vinceremo le eelzioni politiche e governeremo questo Paese”, dicedurante l’assemblea con i grandi elettori della Lega, incassando l’ovazione dei senatori ...

Advertising

borghi_claudio : Lievi atti di squadrismo - fattoquotidiano : Quirinale, Di Battista: “Vergognoso che Draghi ambisca al Colle. Spettacolo del centrodestra? In un Paese civile Ca… - fanpage : ?? Sergio #Mattarella ha detto sì: il Presidente della Repubblica uscente ha dato la sua disponibilità per un second… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: TUTTI DA MATTARELLA PER IL CHIEDERE IL BIS Al Colle non andranno i leader politici, ma i capigruppo - Ilblogdiandy : RT @Agenzia_Ansa: SPECIALE QUIRINALE | 'Il presidente Mattarella si è messo a disposizione'. Lo ha detto la capogruppo della Svp al Senato… -