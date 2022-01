Quella narrativa per ragazzi che non sa più parlare italiano

Leggi su ilprimatonazionale

(Di sabato 29 gennaio 2022) Nel 2015 usciva nelle sale cinematografiche Lo chiamavano Jeeg Robot, diretto dall’allora esordiente Gabriele Mainetti. Il film era una storia fantastica con protagonista il «classico» supereroe dotato di poteri speciali, ma con elementi quasi mai visti per noi abitanti della Penisola: non solo la produzione, non solo la regia, ma anche personaggi e ambientazione erano italiani. In realtà, l’anno precedente aveva debuttato anche Il ragazzo invisibile di Gabriele Salvatores, ma la critica non lo osannò come invece avvenne per il film di Mainetti. Le due pellicole, in ogni caso, hanno evidenziato – con la loro novità – un fatto culturale che costituisce anche un problema: quasi non esistono, oggi, storie italiane per. E se esistono, sono misconosciute al grande pubblico. Mentre qualsiasi comunità nazionale, per allevare le nuove generazioni, ha bisogno di ...