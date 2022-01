MotoGP, Ezpeleta: “Ultime due stagioni di Rossi sottovalutate” (Di sabato 29 gennaio 2022) Carmelo Ezpeleta, CEO della Dorna, in un’intervista al quotidiano spagnolo Marca, esprime parole di gratitudine ed affetto verso Valentino Rossi: “Valentino non poteva correre fino a 60 anni. Nello sport l’età contà più o meno a seconda di quello che si fa e lui ha allungato la sua carriera quanto ha ritenuto necessario. Penso che le sue due Ultime stagioni siano state sottovalutate: ma a Valencia ha chiuso in decima posizione a meno di un secondo dal ragazzo che ha vinto con una prestazione e un record bestiale. L’unica cosa che posso dire a Valentino è grazie per quello che ha fatto, non posso chiedergli di allungare di più. Tutti dicevano: ‘Cosa accadrà quando gli americani non ci saranno? Cosa accadrà quando Doohan se ne sarà andato?’. Alla fine il campionato è la cosa più importante di tutte”. ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Carmelo, CEO della Dorna, in un’intervista al quotidiano spagnolo Marca, esprime parole di gratitudine ed affetto verso Valentino: “Valentino non poteva correre fino a 60 anni. Nello sport l’età contà più o meno a seconda di quello che si fa e lui ha allungato la sua carriera quanto ha ritenuto necessario. Penso che le sue duesiano state: ma a Valencia ha chiuso in decima posizione a meno di un secondo dal ragazzo che ha vinto con una prestazione e un record bestiale. L’unica cosa che posso dire a Valentino è grazie per quello che ha fatto, non posso chiedergli di allungare di più. Tutti dicevano: ‘Cosa accadrà quando gli americani non ci saranno? Cosa accadrà quando Doohan se ne sarà andato?’. Alla fine il campionato è la cosa più importante di tutte”. ...

