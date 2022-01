Medvedev - Nadal, la sfida che vale doppio: record e classifica (Di sabato 29 gennaio 2022) Rafael Nadal e Daniil Medvedev scenderanno in campo alle 9.30 (diretta Eurosport) per l'attesissima finale di Melbourne, una partita che comunque vada a finire segnerà la storia del tennis. Sarà la ... Leggi su gazzetta (Di sabato 29 gennaio 2022) Rafaele Daniilscenderanno in campo alle 9.30 (diretta Eurosport) per l'attesissima finale di Melbourne, una partita che comunque vada a finire segnerà la storia del tennis. Sarà la ...

