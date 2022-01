Mattarella bis: «Avevo altri piani ma rispetto il Parlamento». Telefonata con Berlusconi. Giorgetti non si dimette (Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA – «Avevo altri piani, ma rispetto la volontà del Parlamento». E’ la frase che il presidente uscente, e ora rientrante, Sergio Mattarella ha detto ai capigruppo in Parlamento che lo hanno incontrato per chiedergli di accettare il secondo mandato, poco prima dell’ottava votazione a Montecitorio. I politici, nonostante la figura poco dignitosa agli occhi L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 29 gennaio 2022) ROMA – «, mala volontà del». E’ la frase che il presidente uscente, e ora rientrante, Sergioha detto ai capigruppo inche lo hanno incontrato per chiedergli di accettare il secondo mandato, poco prima dell’ottava votazione a Montecitorio. I politici, nonostante la figura poco dignitosa agli occhi L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

SimoneAlliva : #Mattarella bis cioè la sconfitta della politica, la sconfitta di un paese. E i partiti che si nascondo dietro 'lo… - StefanoGuerrera : il fallimento totale della politica italiana con Mattarella favorito dopo che ha dichiarato di non volere il bis è… - lorepregliasco : Salvini apre al Mattarella bis. Secondo me sarebbe una sconfitta del sistema politico, ma più che altro il risulta… - la_frig : RT @noitre32: La coerenza di Mattarella : per 14 volte ha detto NO a Mattarella bis. In pochi minuti ha cambiato idea. Il fallimento delle… - GeMa7799 : Paragone - Mattarella Bis, una presa per i fondelli degna di leader minuscoli (29.01.22) @gparagone #NoGreenPass -