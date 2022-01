Il tailleur per lei della primavera 2022 è in stile tomboy (Di sabato 29 gennaio 2022) Elegante ma mai noioso. Il tailleur donna della primavera estate 2022 non rinuncia alla sartorialità ma punta su forme in stile tomboy. Giacca e pantaloni in formato XL da “maschiaccio” giocano con texture e colori. I dettagli segnano il pallo e definiscono il mood: collane e chocker, foulard, occhiali ma anche cappelli da cowgirl. Una proposta nuova da aggiungere alla collezione di completi in guardaroba. Tendenze sfilate PE 2022: maschile guarda le foto Identikit del ... Leggi su iodonna (Di sabato 29 gennaio 2022) Elegante ma mai noioso. Ildonnaestatenon rinuncia alla sartorialità ma punta su forme in. Giacca e pantaloni in formato XL da “maschiaccio” giocano con texture e colori. I dettagli segnano il pallo e definiscono il mood: collane e chocker, foulard, occhiali ma anche cappelli da cowgirl. Una proposta nuova da aggiungere alla collezione di completi in guardaroba. Tendenze sfilate PE: maschile guarda le foto Identikit del ...

