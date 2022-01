Il momento esatto in cui parte l’applauso per la rielezione di Mattarella | VIDEO (Di sabato 29 gennaio 2022) Fino a poche ore fa sembrava un’ipotesi che far diventare realtà era fantascienza: e invece Sergio Mattarella si è messo a disposizione del paese e delle istituzioni per altri sette anni. Ecco il VIDEO del momento in cui l’aula festeggia con un applauso il raggiungimento del quorum di 505 voti e la sua rielezione: Ufficiale. Sergio #Mattarella è il tredicesimo Presidente della Repubblica. Il nostro applauso è ben poca cosa rispetto al cuore di un grande uomo che, ancora una volta, sente il dovere di servire la Patria con disciplina ed onore. Viva Mattarella, viva l’Italia. pic.twitter.com/aj3Yl64lHs — Davide Faraone (@davidefaraone) January 29, 2022 Il momento esatto in cui parte l’applauso per la ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 29 gennaio 2022) Fino a poche ore fa sembrava un’ipotesi che far diventare realtà era fantascienza: e invece Sergiosi è messo a disposizione del paese e delle istituzioni per altri sette anni. Ecco ildelin cui l’aula festeggia con un applauso il raggiungimento del quorum di 505 voti e la sua: Ufficiale. Sergio #è il tredicesimo Presidente della Repubblica. Il nostro applauso è ben poca cosa rispetto al cuore di un grande uomo che, ancora una volta, sente il dovere di servire la Patria con disciplina ed onore. Viva, viva l’Italia. pic.twitter.com/aj3Yl64lHs — Davide Faraone (@davidefaraone) January 29, 2022 Ilin cuiper la ...

Applauso per la rielezione di Mattarella: il momento esatto | VIDEO next Cerimonia all’istituto con il direttore sanitario Francesco Vaia e con l’assessore Alessio D’Amato Il giorno in cui per il nostro paese cambiò tutto: due anni fa i primi due casi covid in Italia, la coppia di cinesi fermata al casello di Cassino ...

