“Il Mare d’Inverno 2022”: da Sperlonga a Tarquinia, Fare Verde ripulisce le spiagge del Lazio (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma – Domenica 30 gennaio 2022, anche sulle spiagge laziali si svolgerà la trentunesima edizione della manifestazione nazionale “Il Mare d’Inverno”, la pulizia degli arenili organizzata dall’associazione ambientalista Fare Verde. L’evento è nato a Roma nel lontano 1992, grazie all’impegno del compianto Paolo Colli, fondatore e primo presidente di Fare Verde. Sul litorale arriveranno anche i volontari di Fare Verde da Frosinone e provincia. Ecco l’elenco degli arenili del Lazio che saranno ripuliti dai rifiuti: 30 gennaioFondi (LT), spiaggia di Capratica, ore 10-13;Sabaudia (LT), LungoMare, km 27,050, ore 10-12.30;San Felice Circeo (LT), LungoMare di san Felice, ... Leggi su ilfaroonline (Di sabato 29 gennaio 2022) Roma – Domenica 30 gennaio, anche sullelaziali si svolgerà la trentunesima edizione della manifestazione nazionale “Il”, la pulizia degli arenili organizzata dall’associazione ambientalista. L’evento è nato a Roma nel lontano 1992, grazie all’impegno del compianto Paolo Colli, fondatore e primo presidente di. Sul litorale arriveranno anche i volontari dida Frosinone e provincia. Ecco l’elenco degli arenili delche saranno ripuliti dai rifiuti: 30 gennaioFondi (LT), spiaggia di Capratica, ore 10-13;Sabaudia (LT), Lungo, km 27,050, ore 10-12.30;San Felice Circeo (LT), Lungodi san Felice, ...

