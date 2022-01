I meme sul secondo mandato di Sergio Mattarella: "Presidente, li perdoni" (Di sabato 29 gennaio 2022) I social empatici con il capo dello Stato: "Chiedetegli scusa, non avete rispettato la sua volontà" Ed è secondo mandato ragazzi. Il Presidente Sergio Mattarella, il più amato sui social dopo Pertini - il santino è storico -, aveva detto di non volere una seconda candidatura. Se n'era anche andato in Sicilia. Ma niente, dopo una settimana folle per la politica, il senato è riuscito … Leggi su it.mashable (Di sabato 29 gennaio 2022) I social empatici con il capo dello Stato: "Chiedetegli scusa, non avete rispettato la sua volontà" Ed èragazzi. Il, il più amato sui social dopo Pertini - il santino è storico -, aveva detto di non volere una seconda candidatura. Se n'era anche andato in Sicilia. Ma niente, dopo una settimana folle per la politica, il senato è riuscito …

Advertising

raffaer_ : @BobbyFarquaad Assurdo come in tutti i meme sul futuro Berlusconi ci sia ancora - confalonieriss : RT @MrESTINZIONE: Breve estratto devi migliori meme sul presidente #Mattarella - gaiavigo2506 : RT @MrESTINZIONE: Breve estratto devi migliori meme sul presidente #Mattarella - BigFabi_ : RT @MrESTINZIONE: Breve estratto devi migliori meme sul presidente #Mattarella - imgalatea_ : siamo tutti d’accordo sul fatto che mattarella sarà un meme per i prossimi mesi? -