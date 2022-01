' Green pass sospeso per uso sospetto' | attenzione a questa mail | è una truffa

Advertising

VittorioSgarbi : Non si capisce per quale ragione Draghi continui a mantenere il “Green Pass”. - VittorioSgarbi : “Green pass” e barbieri. Ve lo dico ancora una volta: avete rotto il c…! - La7tv : #piazzapulita Il Prof. Gibilisco contro il Green pass: 'Io vaccinato? Se invitate Rocco Siffredi o Valentina Nappi… - scuccimatte : RT @ardigiorgio: Dopo la nostra inchiesta, regione #Puglia fa dietro front e cambia la circolare con cui vietava gli esami ambulatoriali se… - LauraCarrese : RT @FranzVecchio: @MediasetTgcom24 Super Green-pass x andare a scuola.......povera Italia -

Ultime Notizie dalla rete : Green pass

In un'intervista al Fatto Quotidiano il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri apre ad una modifica delle regole sul, in relazione alla situazione attuale della pandemia di Covid - 19. 'Era atteso il calo a fine gennaio, aspetterei qualche settimana e rimodulerei ilin coincidenza con la fine ...sospeso per uso sospetto': attenzione a questa mail, è una truffa. 'Stanno circolando email false da un mittente che si finge il Ministero della Salute. Se hai ricevuto un'email con oggetto ...Il Sottosegretario Sileri annuncia ai no vax "vi renderemo la vita difficile": offese nei confronti dei non vaccinati o anti green pass.Dopo il vertice Regioni, Cts e Iss, sono in arrivo nuove norme per semplificare il ritorno in classe. Speranza firma un'ordinanza sui corridoi .... Da qui la valutazione di una semplificazione delle n ...