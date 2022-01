Genoa, Blessin: “Salvezza? Ai tifosi non prometto nulla. Vedremo alla fine” (Di sabato 29 gennaio 2022) Il neo tecnico del Genoa, Alexander Blessin, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Qui ha parlato di colleghi e di futuro. Tra Ragnick e Genoa, ecco le sue parole: “Rangnick? Quando era il mio allenatore (allo Stoccarda, ndr), mi ha insegnato il suo stile molto aggressivo. Poi, quando allenavo le giovanili del Lipsia, nelle gare in casa veniva a vederci, e dava molti consigli. Per metà il mio calcio nasce da qui, ma per il resto ho sviluppato il mio stile, come Nagelsmann o Jesse Marsch hanno creato il loro. Genoa? Sono il quarto allenatore della stagione. Dobbiamo imparare in fretta dagli errori in campo. Genova l’ho respirata subito. Ai tifosi non prometto nulla, ma garantisco che farò l’impossibile per uscire da questa situazione. Quando mi guardo ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) Il neo tecnico del, Alexander, ha rilasciato un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Qui ha parlato di colleghi e di futuro. Tra Ragnick e, ecco le sue parole: “Rangnick? Quando era il mio allenatore (allo Stoccarda, ndr), mi ha insegnato il suo stile molto aggressivo. Poi, quando allenavo le giovanili del Lipsia, nelle gare in casa veniva a vederci, e dava molti consigli. Per metà il mio calcio nasce da qui, ma per il resto ho sviluppato il mio stile, come Nagelsmann o Jesse Marsch hanno creato il loro.? Sono il quarto allenatore della stagione. Dobbiamo imparare in fretta dagli errori in campo. Genova l’ho respirata subito. Ainon, ma garantisco che farò l’impossibile per uscire da questa situazione. Quando mi guardo ...

