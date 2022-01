Fiorentina, Carlo Conti: “Vlahovic? Provo rabbia e fiducia” (Di sabato 29 gennaio 2022) ”Provo rabbia e fiducia per la mia Viola, di calciatori ne abbiamo visti passare tanti, ma la Fiorentina e il Giglio restano”. Parla da tifoso viola Carlo Conti, presente nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze per ritirare il riconoscimento, il ‘Bel San Giovanni’, giunto alla sua 31/a edizione e che ogni anno viene consegnato alle eccellenze che hanno fatto grande il capoluogo toscano. C’è spazio ovviamente per un commento sull’addio di Vlahovic passato alla Juventus: ”Non mi sento deluso – ha proseguito il popolare presentatore tv – Quello di oggi è un altro mondo rispetto a quello in cui sono cresciuto io, con i De Sisti, gli Antognoni e gli altri grandi campioni. Cambia il mondo, ma rimane il calcio, creato proprio a Firenze con quello che oggi si ... Leggi su sportface (Di sabato 29 gennaio 2022) ”per la mia Viola, di calciatori ne abbiamo visti passare tanti, ma lae il Giglio restano”. Parla da tifoso viola, presente nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze per ritirare il riconoscimento, il ‘Bel San Giovanni’, giunto alla sua 31/a edizione e che ogni anno viene consegnato alle eccellenze che hanno fatto grande il capoluogo toscano. C’è spazio ovviamente per un commento sull’addio dipassato alla Juventus: ”Non mi sento deluso – ha proseguito il popolare presentatore tv – Quello di oggi è un altro mondo rispetto a quello in cui sono cresciuto io, con i De Sisti, gli Antognoni e gli altri grandi campioni. Cambia il mondo, ma rimane il calcio, creato proprio a Firenze con quello che oggi si ...

