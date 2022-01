Draghi 5 | 5; Salvini 3 | 5; Meloni 6; Letta 7 Mattarella resta Chi vince e

(Di sabato 29 gennaio 2022) E alla fine, con uno spettacolo indegno e indecoroso dell'intera classe politica, si è tornati, come nel gioco dell'oca, alla casella di partenza: al Quirinale rimane Sergio. Con la salita al Colle dei capigruppo della maggioranza che come vassalli sono andati... Segui su affaritaliani.it

borghi_claudio : Ci sarà modo di commentare nel dettaglio però devo dire che dai primi giorni Salvini ha condotto tutte le trattativ… - lucianonobili : Grazie al coraggio di @matteorenzi abbiamo sventato i pericoli delle strampalate invenzioni di #Salvini e #Conte e… - VittorioSgarbi : #quirinale È un gran casino. Berlusconi sembra indicare Casini: contrari Meloni e Salvini. Si è valutato che nessun… - enrico_farda : RT @lucianonobili: Grazie al coraggio di @matteorenzi abbiamo sventato i pericoli delle strampalate invenzioni di #Salvini e #Conte e servi… - grisbi51 : RT @marioadinolfi: Leggo Salvini chiedere “una nuova fase” per il governo, mi metto paura. Se con Draghi premier e Mattarella al Quirinale… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi Salvini

'Una splendida notizia per gli italiani' scrive. Il Centrodestra si spacca. Giorgetti invoca una nuova fase nel Governo e nella maggioranza. La Meloni attaccaper la scelta finale. '...... tirare gomitate agli altri', chiaro il riferimento a Matteo, 'e spero ci sia maggiore coesione tra di noi'. Tanto più che 'esce più forte', avendo 'accanto il Presidente che gli ha ...Chissà quante notti in bianco per arrivare poi a dover dare il suo consenso a Sergio Mattarella. E il giorno dopo non scappa, non si rifugia ...di Antonella Coppari Ma il governo Draghi esce dal rodeo del Colle più forte o più debole? Dopo il terremoto, può affrontare con maggiore o minore agio le sfide che lo attendono? In realtà ci sono ele ...