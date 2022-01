ATP Montpellier 2022: il tabellone. Alexander Zverev prima testa di serie con wild card (Di sabato 29 gennaio 2022) Se si eccettua Tomas Berdych (il ceco si è ritirato da tempo), al via del torneo ATP 250 di Montpellier ci sono tutti i suoi vincitori dal 2010 ad oggi da quando l’Open Sud de France ha cambiato sede, spostandosi da Lione. Sono quasi tutti padroni di casa coloro che hanno alzato il trofeo in aria (e non al cielo, essendo questo un torneo indoor): si va da Gael Monfils (2014 e 2020) a Lucas Pouille (2018), da Richard Gasquet (2013, 2015 e 2016) a Jo-Wilfried Tsonga (2019). Uniche due eccezioni: Alexander Zverev (2017), David Goffin (2021). Il tedesco e il belga sono stati entrambi invitati a far parte del tabellone di quest’anno con una wild card, e si ritrovano nello stesso quarto di finale. Per il numero 3 del mondo urgerà la necessità di trovare una buona prestazione dopo aver ... Leggi su oasport (Di sabato 29 gennaio 2022) Se si eccettua Tomas Berdych (il ceco si è ritirato da tempo), al via del torneo ATP 250 dici sono tutti i suoi vincitori dal 2010 ad oggi da quando l’Open Sud de France ha cambiato sede, spostandosi da Lione. Sono quasi tutti padroni di casa coloro che hanno alzato il trofeo in aria (e non al cielo, essendo questo un torneo indoor): si va da Gael Monfils (2014 e 2020) a Lucas Pouille (2018), da Richard Gasquet (2013, 2015 e 2016) a Jo-Wilfried Tsonga (2019). Uniche due eccezioni:(2017), David Goffin (2021). Il tedesco e il belga sono stati entrambi invitati a far parte deldi quest’anno con una, e si ritrovano nello stesso quarto di finale. Per il numero 3 del mondo urgerà la necessità di trovare una buona prestazione dopo aver ...

sportface2016 : Tabellone #Atp #Montpellier 2022: #Zverev guida il seeding, ci sono #Monfils e #Tsonga - zazoomblog : Entry list Atp Montpellier 2022: i partecipanti e gli italiani presenti - #Entry #Montpellier #2022: - SalvatoreSodan1 : RT @lorenzofares: La prossima settimana torno in diretta su @SuperTennisTv per i tornei #ATP di Pune ???? e Montpellier ???? e, da giovedì, Cor… - lorenzofares : La prossima settimana torno in diretta su @SuperTennisTv per i tornei #ATP di Pune ???? e Montpellier ???? e, da gioved… - apicella57 : RT @Ilsuperbo89: Pune tabellone di non alto livello,Muso può avere chance per giocare in modo continuo varie partite sul cemento anche se p… -