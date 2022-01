Ascolti TV | Venerdì 28 gennaio 2022. Il GF Vip 21.8% con 3.4 mln, L’Eredità Sanremo 15.6% con 3.1 mln (Di sabato 29 gennaio 2022) Mara Venier, Gigi D'Alessio e Flavio Insinna Nella serata di ieri, Venerdì 28 gennaio 2022, su Rai1 L’Eredità – Serata Sanremo ha conquistato 3.149.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.448.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.215.000 spettatori pari al 5.1% di share mentre The Resident 935.000 (5.1%). Su Italia 1 Safe ha catturato l’attenzione di 1.671.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Il Complotto contro l’America ha raccolto davanti al video 488.000 spettatori pari ad uno share del 2.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica – Speciale Quirinale totalizza un a.m. di 1.068.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 TGLa7 Speciale ha registrato 1.398.000 spettatori con uno share del 6%. Su TV8 4 Ristoranti ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 29 gennaio 2022) Mara Venier, Gigi D'Alessio e Flavio Insinna Nella serata di ieri,28, su Rai1– Serataha conquistato 3.149.000 spettatori pari al 15.6% di share. Su Canale 5 Grande Fratello Vip ha raccolto davanti al video 3.448.000 spettatori pari al 21.8% di share. Su Rai2 The Good Doctor ha interessato 1.215.000 spettatori pari al 5.1% di share mentre The Resident 935.000 (5.1%). Su Italia 1 Safe ha catturato l’attenzione di 1.671.000 spettatori (7.1%). Su Rai3 Il Complotto contro l’America ha raccolto davanti al video 488.000 spettatori pari ad uno share del 2.2%. Su Rete4 Quarta Repubblica – Speciale Quirinale totalizza un a.m. di 1.068.000 spettatori con il 4.9% di share. Su La7 TGLa7 Speciale ha registrato 1.398.000 spettatori con uno share del 6%. Su TV8 4 Ristoranti ...

