Sci alpino, discesa femminile Garmisch 2022 domani in tv: programma, orari e diretta streaming (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il programma, gli orari e la diretta tv della discesa libera femminile di Garmisch 2022, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi di Pechino. Sulle piste tedesche tornano le gare veloci, con la discesa libera che andrà in scena domani, sabato 29 gennaio, a partire dalle ore 11.30. programma OLIMPIADI PECHINO 2022 diretta tv– Le gare saranno trasmesse in diretta tv sui canali di RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre la diretta streaming sarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in ... Leggi su sportface (Di venerdì 28 gennaio 2022) Il, glie latv dellaliberadi, valida per la Coppa del Mondo di sci. Ultimo appuntamento prima delle Olimpiadi di Pechino. Sulle piste tedesche tornano le gare veloci, con lalibera che andrà in scena, sabato 29 gennaio, a partire dalle ore 11.30.OLIMPIADI PECHINOtv– Le gare saranno trasmesse intv sui canali di RaiSport (in chiaro) e Eurosport, mentre lasarà disponibile su Rai Play, Eurosport Player, SkyGo, Discovery+ e DAZN. Sportface vi terrà compagnia con aggiornamenti in ...

