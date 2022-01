“SalernoOrienta | per conoscere e per scegliere”

Leggi su cronachesalerno

(Di venerdì 28 gennaio 2022) L’Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di?Salerno, ha come programma l’attività di promuovere e patrocinare tutte le iniziative attinenti il mondo della scuola, anche provenienti da enti, Istituzioni Scolastiche ed Associazioni socio-culturali. In tale modo si intende favorire le attività di orientamento scolastico, partecipando come per gli anni precedenti alla realizzazione del VI Salone per l’Orientamento, con la collaborazione della Rete LI.SA.CA, che ha sempre riscosso un vasto consenso. “Tale iniziativa – spiega l’assessore comunale Gaetana Falcone – si è dimostrata strumento utile per i genitori ed i ragazzi del nostro territorio ed ha consentito di potercon consapevolezza e serenità l’Istituto Scolastico in cui proseguire il percorso di studi. A causa dell’emergenza dovuta alla situazione pandemica, anche quest’anno il Servizio di ...