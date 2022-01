Quirinale: terminato spoglio, per Mattarella 337 voti, più del doppio di ieri (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - In base ai primi calcoli al termine dello spoglio e in attesa dei conteggi definitivi, sarebbero 337 i voti raccolti dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel sesto scrutinio per l'elezione del suo successore, più del doppio rispetto ai 166 raccolti ieri. Da considerare che il fronte progressista e Italia viva disponevano, rispettivamente, di 405 e 44 voti, per complessivi 449 e che avevano dato indicazione per scheda bianca. Il centrodestra invece si è astenuto. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen. (Adnkronos) - In base ai primi calcoli al termine delloe in attesa dei conteggi definitivi, sarebbero 337 iraccolti dal Presidente della Repubblica, Sergio, nel sesto scrutinio per l'elezione del suo successore, più delrispetto ai 166 raccolti. Da considerare che il fronte progressista e Italia viva disponevano, rispettivamente, di 405 e 44, per complessivi 449 e che avevano dato indicazione per scheda bianca. Il centrodestra invece si è astenuto.

