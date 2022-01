**Quirinale: Renzi, 'Belloni? 'Passare da Servizi a Colle impossibile, nè in cielo nè in terra'** (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Non penso che sia minimamente possibile votare la capo dei Servizi segreti alla presidenza della Repubblica: non sta né in cielo né in terra. Se è il suo nome proporremo di non votarlo". Lo ha detto a radio Leopolda Matteo Renzi su Elisabetta Belloni. "Indipendentemente dal nome, in una democrazia del 2022 il capo dei Servizi segreti non diventa presidente della Repubblica, se non lasciando tutti gli incarichi e candidandosi di fronte ai cittadini", ha aggiunto il leader di Iv. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Roma, 28 gen (Adnkronos) - "Non penso che sia minimamente possibile votare la capo deisegreti alla presidenza della Repubblica: non sta né inné in. Se è il suo nome proporremo di non votarlo". Lo ha detto a radio Leopolda Matteosu Elisabetta. "Indipendentemente dal nome, in una democrazia del 2022 il capo deisegreti non diventa presidente della Repubblica, se non lasciando tutti gli incarichi e candidandosi di fronte ai cittadini", ha aggiunto il leader di Iv.

