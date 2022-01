Quirinale | l’ipotesi Mattarella bis dietro i 166 voti di ieri | «È il più adatto»

Leggi su open.online

(Di venerdì 28 gennaio 2022) Mentre Sergiotorna a far sapere di non aver nulla da dire a proposito della corsa aldi un bis per lui è sempre più gettonata tra Grandi Elettori e non. E se Emma Bonino preferisce Marta Cartabia, il senatore del MoVimento 5 Stelle Vincenzo Presutto oggi esce allo scoperto in un’intervista a Repubblica e spiega che è uno dei 160 e più che l’hanno votato anche: «Intendiamoci: andava e va rispettata la fermezza con cui il nostro Presidente aveva annunciato la sua indisponibilità. E noi siamo leali col Movimento, ma non rinunciamo al nostro dovere di essere “eletti” funzionali: che devono proiettarsi verso il bene del Paese. Magari tanti sorridevano di questa opzione, noi siamo tenaci». Nei giorni scorsi il siciliano Gianfranco Micciché aveva sostenuto che ...