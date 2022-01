Quirinale 2022 | Conte | “Casellati? No ad atti di forza”

(Di venerdì 28 gennaio 2022) (Adnkronos) – “Noi non partecipiamo a questidi, a questesulle spalle delle cariche istituzionali. E’ la ragione per cui abbiamo deciso di astenerci: siamo qui presenti ma preferiamo non partecipare a questatura istituzionale”. Sono le parole del leader M5S Giuseppe, a proposito della candidatura al Colle della Presidente del Senato, da parte del centrodestra. Per il fronte progressista “non è possibile candidare la seconda carica dello Stato senza previamente discutere, confrontarsi e condividere una tale candidatura. E’ un cortocircuito istituzionale”, sottolinea. “Invitiamo il centrodestra a fare un esame di coscienza, perché dopo varie riunioni mi sembra che le loro divisioni interne siano ben chiare”, aggiunge. Ci sarà un incontro con ...

"Voteremo compatti sul candidato proposto dal centrodestra per verificare i numeri e superare lo stallo. Vedremo quali sono i numeri in aula e poi faremo le valutazioni necessarie". Così la leader di ...AGI/Vista - (Agenzia Vista) Roma, 27 gennaio "Chi diserta l'aula della Camera mi pare che delegittimi la presidente Casellati. Mi viene il dubbio che a sinistra ci sia qualcuno che vuole far saltare ...Roma, 28 gen. (askanews) - 'Mi sono astenuto, credo che sia anche un gesto di responsabilità: non si vota contro la seconda carica dello stato.Ferrara, 70 anni, si è sentito male nella sua casa a Scansano in Maremma nella tarda serata di giovedì 27 gennaio ...