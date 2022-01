Presto notifiche screenshot WhatsApp per messaggi che scompaiono | c’è l’ufficialità

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 28 gennaio 2022) La novità era nell’aria ma è ora cosa certa: ci sarannospecifiche in caso dicatturati per ichedopo un determinato tempo. L’app ci informerà del fatto che qualcuno sta cercando di tenere traccia di quanto detto in conversazione, anche senza il nostro volere. A confermarlo è lo stesso Mark Zuckerberg attraverso i suoi profili social e prendendo spunto da una chat con sua moglie Priscilla Chan. Cerchiamo di capire meglio come funzionerà la funzione una volta disponibile, anche sulla base dellopresente a fine articolo. Nell’esempio di conversazione tra Mark Zuckerberg e la sua consorte, ecco che quest’ultima, ad un certo punto, imposta l’opzione per eliminare automaticamente i contenuti condivisi ...