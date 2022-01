Ostia. ‘Io voglio fare il medico’: ma i genitori la costringono a sposarsi a 14 anni e la picchiano (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non voleva stare a quelle regole, che riteneva inutili, violente e oppressive. E’ per questo lei, una ragazzina di appena 14 anni, si è sempre ribellata agli atteggiamenti della madre e del fratello, che rispondevano con violenze fisiche e verbali. Lei non aveva scelta, almeno secondo loro: doveva rispettare la religione islamica e tutto quello che questa comporta. Doveva indossare il velo islamico, era perennemente controllata al telefono, non poteva guardare più di tanto la televisione e non poteva uscire con i suoi coetanei fuori dalla scuola. A ogni suo no corrispondevano le botte. Tutti comportamenti e regole condivise dal padre, che era sempre omissivo e connivente, lui che voleva che la figlia si sposasse anziché continuare a studiare, pur sapendo che il suo sogno era quello di diventare un chirurgo. Leggi anche: Ostia: 14enne picchiata ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 28 gennaio 2022) Non voleva stare a quelle regole, che riteneva inutili, violente e oppressive. E’ per questo lei, una ragazzina di appena 14, si è sempre ribellata agli atteggiamenti della madre e del fratello, che rispondevano con violenze fisiche e verbali. Lei non aveva scelta, almeno secondo loro: doveva rispettare la religione islamica e tutto quello che questa comporta. Doveva indossare il velo islamico, era perennemente controllata al telefono, non poteva guardare più di tanto la televisione e non poteva uscire con i suoi coetanei fuori dalla scuola. A ogni suo no corrispondevano le botte. Tutti comportamenti e regole condivise dal padre, che era sempre omissivo e connivente, lui che voleva che la figlia si sposasse anziché continuare a studiare, pur sapendo che il suo sogno era quello di diventare un chirurgo. Leggi anche:: 14enne picchiata ...

