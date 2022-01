Open d'Australia, sfuma il sogno di Matteo Berrettini, Nadal in finale (Di venerdì 28 gennaio 2022) Matteo Berrettini è stato eliminato dall' Open d'Australia, l'azzurro è stato battuto in semifinale da Rafa Nadal col punteggio di 6 - 3, 6 - 2, 3 - 6, 6 - 3. In finale, lo spagnolo affronterà il ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 28 gennaio 2022)è stato eliminato dall'd', l'azzurro è stato battuto in semida Rafacol punteggio di 6 - 3, 6 - 2, 3 - 6, 6 - 3. In, lo spagnolo affronterà il ...

