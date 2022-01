Omicron 2 è anche in Campania: sintomi e differenze con Omicron (Di venerdì 28 gennaio 2022) Omicron 2 è stata sequenziata anche in Campania. E’ quanto comunicato dall’Istituto Superiore della Sanità. Al momento la sottovariante è presente già in nove regioni e riguarda l’1% delle infezioni registrate su scala nazionale. Omicron 2 anche in Campania L’Istituto Superiore della Sanità conferma la presenza della Omicron 2, oltre che in Campania, anche in L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 28 gennaio 2022)2 è stata sequenziatain. E’ quanto comunicato dall’Istituto Superiore della Sanità. Al momento la sottovariante è presente già in nove regioni e riguarda l’1% delle infezioni registrate su scala nazionale.inL’Istituto Superiore della Sanità conferma la presenza della2, oltre che inin L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

