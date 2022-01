Melissa Satta ospite a Verissimo confessa: “La storia con Kevin Boateng non è finita per scelta mia” (Di venerdì 28 gennaio 2022) Melissa Satta torna a Verissimo, il salotto di Silvia Toffanin, Sabato 29 Gennaio. In un’interessante intervista, la showgirl racconta dei tanti attacchi ricevuti sui social (ma anche da diverse colleghe) per la sua avvenenza, considerata come un passepartout per la sua carriera, ormai decennale. La modella di origini sarde si riferisce in particolar modo alle critiche feroci che sono arrivate dopo il suo arrivo a Sky Calcio Club, programma di approfondimento sportivo in onda su Sky dopo i match. Secondo alcuni, infatti, Melissa Satta avrebbe “preso il posto” di giornaliste ben più competenti, soltanto perché “bella”. Sono abituata a riceverli, solitamente mi scivolano addosso, altre volte invece ci faccio più caso. Quest’ultima volta sono stata attaccata da una donna. In questo periodo storico, dove ... Leggi su isaechia (Di venerdì 28 gennaio 2022)torna a, il salotto di Silvia Toffanin, Sabato 29 Gennaio. In un’interessante intervista, la showgirl racconta dei tanti attacchi ricevuti sui social (ma anche da diverse colleghe) per la sua avvenenza, considerata come un passepartout per la sua carriera, ormai decennale. La modella di origini sarde si riferisce in particolar modo alle critiche feroci che sono arrivate dopo il suo arrivo a Sky Calcio Club, programma di approfondimento sportivo in onda su Sky dopo i match. Secondo alcuni, infatti,avrebbe “preso il posto” di giornaliste ben più competenti, soltanto perché “bella”. Sono abituata a riceverli, solitamente mi scivolano addosso, altre volte invece ci faccio più caso. Quest’ultima volta sono stata attaccata da una donna. In questo periodo storico, dove ...

